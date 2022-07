À contrecœur, la confrérie a été mise en mode discret en raison de la crise sanitaire. Elle compte bien reprendre du service avec, notamment, un premier rendez-vous lors des Médiévales de Beauraing, le 3 et 4 septembre prochain. La joyeuse troupe va proposer un événement dans la cour du château. La population sera invitée à goûter à ce moment qui ne manquera ni de piment ni de Tournée Beaurinoise, boisson préférée des compagnons de la cravache.

Brassiers et brassières?

Si la pandémie est passée par là, notons que la confrérie est en bonne santé. Elle vient d’accueillir sept nouveaux membres. On parle ici de brassiers, des personnes qui travaillent de leurs bras. Avec une nouveauté: la présence de dames. Au sein du mouvement, on se pose une question existentielle. Comment doit-on appeler une nouvelle recrue: une brassière? Si on aime l’humour dans les rangs beaurinois, on aime surtout le mot juste. La confrérie envisage de contacter des experts de la langue française pour trouver le terme juste.

La venue des brassiers est un signe de bonne santé pour la confrérie. Elle indique que le mouvement a du sens auprès des jeunes. Outre les sept nouveaux membres, la confrérie est formée de 4 écuyers et 8 chevaliers. La joyeuse troupe est emmenée par le commandeur Dominique Lambilotte.