Violente altercation dans un commerce beaurinois: elle craignait que son amie… change de marraine

Le 2 février 2022, un incident impliquant deux femmes s’est produit dans un magasin de vêtements à Beauraing. Une dame a fait irruption dans le commerce et s’en est prise à la vendeuse, lui tirant les cheveux et lui portant plusieurs coups. Deux témoins, dont une dame de 80 ans, qui a été particulièrement choquée, ont assisté à la scène. "Les deux dames impliquées étaient amies avant les faits. On peut vraiment parler d’une dispute de récréation. La prévenue reprochait à l’autre de s’être rapprochée d’une autre personne et y voyait un conflit de loyauté vis-à-vis de son amitié", indiquait le parquet de Namur. Des précisions sont apportées par la partie civile. "La prévenue craignait que son "amie" change de marraine pour son fils."