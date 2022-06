Beauraing: la nouvelle vie de la ferme des Trois Moulins

La propriété a été acquise par la Commune en 2014, considérant qu’il fallait valoriser le vaste bâtiment, situé à l’entrée de la cité, en venant de Dinant (juste avant le rond-point, à gauche). Dixit le bourgmestre MarcLejeune, " il y a des occasions qui ne se présentent qu’une fois. Nous n’avons pas voulu prendre le risque de laisser détruire un vestige aussi important de notre passé, où nous ressentions chacun un peu de nos racines, et qui devenait malheureusement un chancre à l’entrée de Beauraing ".

Un chantier compliqué

Remettre en état le site fut un travail semé d’embûches. " Il a fallu redonner vie à un bâtiment vétuste " explique Fabio Montellier, directeur "production" du département "bâtiments" de "Thomas et Piron Rénovation". Il n’était pas question d’abattre pour refaire du neuf: " Il y a une volonté de maintenir le patrimoine. Aujourd’hui, il faut s’interroger sur la place à accorder au neuf. Dans ce cadre, pourquoi ne pas repartir de ce qui existe? "

Pour atteindre le but final et en suivant cet objectif, il a fallu résoudre beaucoup de problèmes. " Quand on rénove un bâtiment, il y a toujours de mauvaises surprises. Après, il faut trouver des solutions techniques et répondre à chacune des problématiques avec une solution adéquate " commente le gestionnaire du chantier Guillaume Lefèvre. Un des soucis qu’il a fallu gérer: la consolidation des fondations. Elles étaient posées sur un ancien marécage.

Particularité de ce chantier, il a été mené avec une participation de sous-traitants locaux: l’entreprise Baÿ et fils (charpentes et toiture) et Ardennes châssis (menuiseries extérieures).

Une crèche, des bureaux. des salles de réception

Aujourd’hui, la Ferme des Trois Moulins est un site entièrement restauré et adapté à la vie actuelle. L’endroit accueille trois salles de réception équipées des dernières techniques. On y trouve aussi des bureaux pour la zone de secours Dinaphi et une crèche de 49 places.

Ce travail a été pensé par le bureau d’architecture Nové. Celui-ci a su conserver l’âme du bâtiment, tout en assurant son aspect "pratique".