La commune lui avait délivré un permis…illégal

Démolition du bâtiment long de 18 mètres, amende de 4 000 €… Le parquet ne plaisante pas dans ce dossier urbanistique. On reproche à Olivier d’avoir lancé la construction sans avoir obtenu les autorisations. En 2011, cet architecte paysagiste, également agriculteur à ses heures, avait introduit une demande de permis. Il voulait ainsi construire un petit abri pour animaux. Le fonctionnaire délégué s’opposera à ce projet. Olivier revoit sa copie et cette fois, la commune délivre le permis, en se passant de l’avis du fonctionnaire wallon. Mais le projet ne respecte visiblement pas toutes les normes en vigueur. On est situé initialement en zone forestière. Et même quand la construction est déplacée, on revient en zone agricole. Où l’on ne fait évidemment pas ce qu’on veut… Dans le descriptif, ce bâtiment devait abriter des chevaux mais aussi des chiens. Or, relèvent le parquet et l’avocat du fonctionnaire délégué, Olivier fait percer des ouvertures à l’étage, installe des châssis en PVC et place aussi des hourdis. Bref, pour l’accusation, ce sont des aménagements pour une future habitation ou des gîtes à louer. La défense parle de procès d’intention. Les ouvertures à l’étage ? C’est un passage pour les ballots mais aussi pour les poutres et futures structures en bois. L’avocat rappelle aussi que son client a toujours agi de bonne foi, s’appuyant notamment sur le permis délivré par la commune de Beauraing. Mais visiblement, ces fondations administratives n’étaient pas suffisamment solides. Tout le projet va-t-il finalement s’écrouler ? On le saura le 12 septembre, date du prononcé du jugement. S.Hq.