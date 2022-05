Une bombe dans l’institut Notre-Dame du Sacré-Coeur? Fin d’école agitée à Beauraing

Il n’y avait alors pas 36 solutions. L’appel a été lancé aux différents services de secours. Une quinzaine de policiers et des membres de la zone Dinaphi ont convergé vers l’école. Des véhicules du service incendie et une ambulance ont été dépêchés sur les lieux. La direction de l’école a immédiatement pris les dispositions pour évacuer les élèves se trouvant encore dans les bâtiments. À ce moment, les plus petits étaient déjà en partance. Pour les grands, une évacuation a été organisée, rapidement. Les bus en charge du transport des enfants ont été invités à changer d’itinéraire. Le tout s’est déroulé dans l’ordre.

Après la phase d’évacuation, il restait aux forces de l’ordre à traiter la menace, telle que proférée. Y avait-il une bombe ou pas dans l’école? L’institut Notre-Dame du Sacré-Cœur est composé de deux sites: un pour l’école fondamentale et l’autre pour le secondaire. Avec de nombreux espaces. Tous les explorer était une fameuse tâche aux secouristes. Avant de se lancer tête baissée dans une inspection d’importance, un temps de réflexion a été pris. Tous les éléments ont été pris en compte. Une donnée était importante: il n’avait plus personne dans le bâtiment donc plus de danger pour des personnes.

Afin de permettre aux policiers et pompiers de travailler sereinement, un périmètre de sécurité a été établi. Prévenu, le bourgmestre Marc Lejeune s’est rendu sur place.

Vers 17h30, le dispositif a été levé. Visiblement, l’agent avait eu affaire à un plaisantin mais une description de la voiture et de la personne a pu être faite. Recherche est désormais menée afin de le retrouver.