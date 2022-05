Beauraing, le rachat du deuxième castel au menu du conseil communal

Castel Saint-Pierre et castel Sainte-Marie sont deux endroits connus des Beaurinois et forment véritablement le poumon vert de la cité mariale. Cet espace vert est situé à un jet de pierre du centre-ville. Pour l’heure, le premier domaine est entre les mains de la Commune. Lors de la séance du conseil de ce lundi 23 mai, le deuxième, une propriété de 32 ha comprenant un château, devrait rejoindre l’escarcelle communale. Le projet d’acte d’achat sera discuté et plus que vraisemblablement approuvé. Rappelons que toutes les composantes politiques ont déjà accepté un accord de principe pour la reprise de la propriété de l’ASBL Pro Maria, gestionnaire des sanctuaires. Il reste à voir les modalités financières. On les découvrira lors de l’assemblée de ce lundi.