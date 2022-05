Des ateliers comme fil conducteur vers le métier

La laine, BrigitteMathieu la connaît depuis toute petite. " Depuis toujours je tricote. Je la travaillais. Je ne me posais même pas la question de l’origine de la laine. " confie l’habitante de Mossiat. La trouvaille d’un rouet dans un grenier l’a mise sur le chemin de la fabrication de la laine. Au fil de rencontres, elle est allée de découverte en découverte et est entrée dans le sillage d’une filière de laine naissante. Elle y a accumulé connaissances et savoir-faire. Aujourd’hui, elle accueille les Filandières de Wallonie chez elle pour travailler la laine une fois par mois.