Courrière : Collision en chaîne sur l’E411 samedi

Fin de journée samedi, une première voiture circulant en direction des Ardennes a ralenti à cause d’un motor-home rangé sur le bas-côté. Le véhicule était en train de prendre feu tandis que son propriétaire avait sorti l’extincteur pour tenter de circonscrire l’incendie au niveau du moteur. Une seconde conductrice, à bord d’une Mini et qui suivait la première voiture citée, a ensuite été percutée à l’arrière par le propriétaire d’une BMW n’ayant pas aperçu le ralentissement. Blessée légèrement, la conductrice de la Mini a été conduite par une ambulance de Namur vers une clinique namuroise. Une équipe de la WPR de Daussoulx s’est chargée des constatations et du balisage routier. C’est le dépanneur Jérôme Loriers de la localité qui a enlevé les véhicules accidentés.