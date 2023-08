Assesse: la police met fin à une rave party sous le viaduc

Près de 250 personnes ont participé à une rave party, dans la nuit de samedi à dimanche, sous le viaduc de Sart-Bernard. "Je suis descendu sur les lieux aux alentours de 6h30, commente le bourgmestre d’Assesse, Jean-Luc Mosseray. La situation sur place était très loin de celle de Sombreffe avec des milliers de fêtards et des dégâts importants." Les organisateurs ont directement été réceptifs et compréhensifs. Ils ont tout de suite arrêté la musique et mis un terme à la distribution de boissons alcoolisées. "Je voyais sur leur visage qu’ils étaient un peu déçus (rires). Mais c’est illégal. La police, de son côté, s’est montrée très courtoise. Il a également été demandé de nettoyer le site. Les fêtards, eux, pouvaient quitter les lieux uniquement s’ils étaient capables de prendre le volant." Le contrôle était systématique sur place dans la mesure où les deux accès au lieu étaient barrés par deux voitures de police. "L’idée n’était pas de faire déguerpir les gens mais plutôt de stopper la fête et de laisser se reposer ceux qui en avaient besoin avant de reprendre la route."