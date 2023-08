Assesse: une cure de jouvence pour la source du Cratch, à Sorinne-la-Longue

Le but était d’améliorer l’environnement de la source, laissé à l’abandon depuis de nombreux mois, voire plusieurs années. À la suite d’une tornade en 2022, quelques arbres étaient tombés à proximité du réservoir qui recueille l’eau de la source. L’abondante végétation, tels que ronces ou arbrisseaux, qui avait pris possession du lieu a fait l’objet d’une coupe drastique dans ce talus abrupt. Le réservoir a été vidé des pierres qui l’encombraient et nettoyé.

L’espoir est de sauvegarder cet ancien petit patrimoine communal, déjà existant en 1935, comme le relatent les archives de l’évêché de Namur. Ce projet sera mené avec l’aide des ASBL Qualité village Wallonie et Assesse, patrimoine, promenades, embellissement, loisirs (APPEL) et le soutien du Service public de Wallonie et du service technique communal.

Sur la muraille verticale située en face du réservoir trônait autrefois une statue de la Vierge. On prête à l’eau (non potable) de la source de Cratch la vertu de soigner les orgelets. Selon les anciens, on l’aurait appelée ainsi parce que l’eau sort du sol en "crachant".

Un second groupe composé de Julien Delfosse, Georges Lambillotte, Philippe Dejardin, Jean-François Legrand et Daniel Sterpin a par ailleurs restauré des marches du chemin Ballez, situées dans le bois au départ du chemin du Frênois de Courrière.