Assesse ne trouve pas son compte dans le Schéma de développement territorial wallon

Certains élus ont regretté le peu d’attention accordé aux zones rurales. Il en est de même, signale Sébastien Humblet (minorité ALN) de l’extension du parc économique, dont on ne parle pas. Assesse et Sart-Bernard sont désignés comme "centralités" (là où le développement est le bienvenu). Il serait intéressant d’ajouter Courrière et pourquoi pas Maillen, estime Sébastien Humblet.

Tout le monde regrette par ailleurs le timing serré pour rendre l’avis du conseil, ainsi que le flou qui entoure certains points du SDT. Sébastien Humblet se demande si, au vu du nombre important de remarques, il ne serait pas mieux que la Région wallonne revoie complètement le projet, projet par ailleurs mu par certains objectifs louables… Au vote, le conseil donne un avis défavorable au SDT par 11 voix contre et trois abstentions des élus Écolo.

Négligences en haut lieu

Des travaux de régulation du chauffage et de l’aération devraient enfin mettre fin aux difficultés que connaît la maison communale. Le problème dure depuis 2014, rappelle le conseiller Humblet. Pour lui, on aurait dû intervenir plus vite et pas uniquement en passant des coups de téléphone: il fallait aller en justice. Le bourgmestre Mosseray a mis le doigt sur certaines négligences manifestes de certains services.

Le conseil a décidé d’ester en justice contre l’État belge, qui ne respecte pas ses engagements dans sa participation financière aux chèques-repas au personnel de police. Cela concerne une somme de 113 000€ chaque année.

Une décision de justice contraint la Commune à fermer l’aire de jeux de Courrière, en raison de nuisances soulevées par des riverains. Le conseil a décidé d’interjeter appel de cette décision. Le bourgmestre ne nie pas certains désagréments mais estime que des dispositions ont déjà été prises. Sébastien Humblet déplore cette situation, aggravée en période estivale. Il signale que les riverains ne se sont pas sentis compris. En appel, il n’y aura vraisemblablement pas de décision avant le 15 septembre, lorsque la période des vacances sera terminée. C’est regrettable, selon le conseiller de la minorité.