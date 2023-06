Assesse: une rue du village de Florée change de nom

Peu de points et séance rapide, moins d’une heure, que celle tenue ce mardi soir par le conseil communal d’Assesse. Le point principal: le changement de nom d’une rue. La rue de Skeuvre, qui existe sur le territoire d’Assesse et Hamois, s’appellera la rue du Petit Bocq. Mais ce n’est pas tout: le numéro des maisons sera modifié sur demande des services de secours, des distributeurs de courrier et de colis. En effet, aujourd’hui, il existe, par exemple, deux numéros 24 à la rue de Skeuvre. Ce qui peut prêter à confusion. Le problème sera donc réglé grâce à ce changement.