Décès de Marie Thereur, la doyenne-centenaire d'Assesse

Le jour de son centenaire, Marie avait reçu un journal du jour de sa naissance et la photo du couple royal. Elle a toujours eu une mémoire d’éléphant et le jour de son centenaire, elle avait récité par cœur un long poème qu’elle avait appris lorsqu’elle était à l’école. Elle avait un caractère bien trempé et savait ce qu’elle voulait. Elle avait été fêtée le jour de la Saint Parfait et lorsque le bourgmestre lui avait dit "aujourd’hui, c’est la saint Parfait, sans complexe, elle avait répondu, c’est bien ainsi, ce n’est pas par hasard".

Elle vivait chez une de ses filles, où elle s’est éteinte en paix.