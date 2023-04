Assesse: à l'école Saint-Martin, "on cuisine les mots!", et on fait un 1er bilan du pacte d'excellence en maternelle

Il suffit d’un objet pioché dans la boîte des sujets, d’un autre dans la boîte des verbes et d’un dernier prélevé dans celle des compléments pour que ses élèves, hauts comme trois pommes, vous mitonnent une jolie phrase tout ce qu’il y a de plus syntaxiquement correcte.

Voilà plus d’une trentaine d’années que Béatrice Léonard voit les générations se succéder dans son univers coloré et miniature où la taille des meubles est inversement proportionnelle à son engouement pour l’enseignement.

Cette année, sa classe compte des élèves d’accueil, de 1re et de 2e année. Si les institutrices de l’école n’ont pas attendu le nouveau programme pour cuisiner de la grammaire, Madame Béa reconnaît qu’il s’agit d’une belle évolution. "Nous avons désormais un vrai programme, complet et très précis. Il est beaucoup plus clair, ce qui est une très bonne chose, notamment pour les jeunes enseignants."

Céline Verstegen, dans l’école depuis 13 ans, partage le même avis: "Le nouveau programme est beaucoup plus détaillé que ce soit dans les aspects théoriques liés à chaque discipline ou au niveau des exemples liés à chaque savoir, savoir-faire et compétence. Ce qui me plaît surtout, c’est la distinction des compétences attendues entre l’Accueil-M1-M2 et les M3."

Le nouveau programme qui fait la part belle, entre autres, au travail collaboratif est donc ici passé comme une lettre à la poste: "Il y avait déjà une forte collaboration au sein de notre équipe éducative ", avance Madame Béa. "C’est notre vraie richesse. On se réunit tous les vendredis en fin d’après-midi pour préparer notre programme de la semaine suivante. On innove tout le temps en s’inspirant des ateliers Montessori, des méthodes de Céline Alvarez ou encore en développant les intelligences multiples avec les Octofun."

Nombre d’élèves par classe encore trop élevé

Ne vous hasardez donc pas à parler d’école gardienne aux deux institutrices sous peine d’être gentiment rappelé à la raison, car il y a bien longtemps que cette étiquette est devenue obsolète. Et pour les récalcitrants qui persisteraient à comparer l’enseignement maternel à une garderie, il reste une solution. "Je les invite à passer une journée dans ma classe ! ", s’amuse Madame Céline. "Je leur expliquerai que les apprentissages sont réalisés à travers le jeu, que toutes nos activités sont préparées avec une intention derrière. Pour cette raison, la réunion de parents de rentrée a toute son importance. "

Si le bilan se veut plutôt positif, il y a néanmoins un bémol: le manque de moyens. "En France, chaque enseignante dispose dans sa classe d’une aidante (atsem: agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) tandis qu’en Belgique nous avons droit à une puéricultrice en moyenne par école. Si la taille des classes a été revue à la baisse suite au Pacte d’excellence, je trouve que le nombre d’élèves par classe est encore trop élevé. L’idéal serait un maximum de 18 élèves de manière à pouvoir accompagner chaque enfant dans son individualité et ses difficultés. ", souligne Mme Céline. Des moyens vus comme une condition essentielle à la mise en œuvre du Pacte afin que les enseignants puissent garantir ce fragile équilibre qui fait de leur classe, à l’image de celles de Mesdames Béa et Céline, de douces bulles d’enfance où il fait bon apprendre et grandir.