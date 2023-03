Assesse : l’Intermarché va entamer sa troisième mue

C'est sur ce terrain que le nouveau bâtiment devrait prendre sa place. ©EdA

Au vu des chiffres fournis par Anne Buttiens, gérante, la moyenne surface située à Assesse n’a pas à rougir: le nombre de clients tourne autour des 5 000 par semaine. Pour l’heure, il y a 19 employés. Néanmoins, l’idée de "redessiner" l’agencement des lieux a peu à peu germé dans l’esprit des gérants qui souhaitent créer de " petits magasins dans le magasin".

Pour ce faire, le futur bâtiment passe d’une superficie de 1 464 m² à près de 2 500 m² dont 1 900 m² d’espace dédié à la vente. L’actuel magasin est voué à disparaître.

À l’arrière

Son remplaçant prendra ses quartiers à l’arrière du bâtiment actuel. Le parking, pour sa part, passe de 82 places à 154 places, en ce compris des emplacements avec borne de recharge. Un abri a été prévu pour accueillir les vélos. Une initiative bienvenue au vu du projet de piste envisagée au départ du terrain de foot, rue des Fermes, jusqu’au zoning, dans le cadre du Plan Wallonie Cyclable.

Pour les voitures de la clientèle, on prévoit l’accès par le milieu du parking et non plus côté magasin ou côté station-service. Un lieu particulièrement fréquenté à certaines heures et qui connaît pas mal de soucis d’embouteillage.

Enfin, en termes d’emplois, l’Intermarché devrait compter sur une trentaine de personnes, dont 28 équivalents temps plein. L’offre, pour sa part, maintient "l’ancrage local" dans les choix des produits.

Reste l’octroi du permis, du ressort de la Région.