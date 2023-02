Assesse : avec les bons voeux de la Commune

Le président du CPAS Vincent Wauthier a mis à l’honneur Isabelle Detal, la directrice générale du CPAS, pour ses 30 ans au service de l’institution, riche d’une multitude de services. Elle le gère selon lui avec intégrité, confiance, équité, insistant sur l’intelligence collective et la délégation.

Départs et accueil

Le tout nouveau directeur général Jérémy Winand a souligné les défis de cette année. "Le maillon décisionnel communal peut sembler bien peu de choses au milieu des tourmentes du monde, mais il reste le niveau le plus proche du citoyen. Il reste le référentiel et toutes les facettes du maillon communal sont essentielles et participent au bon vivre des citoyens."

La présentation des vœux, c’est aussi l’occasion de fêter les départs, ceux qui comptent plusieurs années de service et d’accueillir de nouvelles têtes.

Philippe Petit est un agent du Département nature et forêts et est admis à la pension après 35 ans au DNF, toujours sur le territoire de la commune d’Assesse.

Au CPAS, deux membres ont été fêtés pour 20 ans au sein de l’organisme: Annick Lissoir, éducatrice de rue, et Ingrid Ullens, assistante sociale.

Six nouveaux agents ont été accueillis à l’administration. Delphine Deravet rejoint l’accueil extrascolaire ; Albert Thirionet devient ouvrier communal ; Céline Pierret œuvre au service mobilité ; Héba Fakhouri intègre le plan Pollec ; Véronique Wyns et Romaine Houchard serviront à l’office du tourisme.