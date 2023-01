Crupet : un prix prestigieux pour le donjon restauré

Dans ce nouveau numéro de la revue Cup’échos, on apprend que le prix "Prince Alexandre de Merode pour le patrimoine" 2022 a été remis à la famille de Bever pour l’ensemble des travaux de restauration du donjon de la maison forte de Crupet, sous la conduite de l’architecte Guillaume de Ghellinck. Ce prix vise à "promouvoir les efforts de protection, sauvegarde et restauration d’un patrimoine (privé), classé ou non, ayant une spécificité architecturale, historique ou artistique". Il a été remis par le prince Lorentz de Belgique, président d’honneur de l’ASBL Les Demeures Historiques & Jardins de Belgique.