Voiture sur le toit à Courrière: le conducteur est indemne

Samedi vers 14h, un accident s’est produit dans la bretelle venant de l’E411 vers la N4 à Courrière. Un jeune conducteur à bord d’une Volkswagen Polo a perdu le contrôle de son véhicule qui est parti en tonneaux. Le véhicule a fini sa course dans le talus herbeux. Par chance, le conducteur s’en est sorti indemne. Deux équipes de la WPR de Daussoulx et d’Achêne se sont chargées des constatations et du balisage routier. C’est le dépanneur Jérôme Loriers de Courrière qui a enlevé la voiture hors d’usage. S.G.