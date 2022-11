La Commune d'Assesse connait son nouveau directeur général

Jérémy Winand, âgé de 34 ans, a été désigné lors de la séance à huis clos. Il provient du petit village de Journal, dans l’entité de Tenneville. Il est bachelier en droit et a obtenu un master en étude européenne à l’Université catholique de Louvain et aux Facultés Saint-Louis, à Bruxelles. Il a d’abord travaillé, entre autres, à la gestion des ressources humaines à Soumagne. Il a ensuite assuré le poste de directeur général pendant près de deux ans à la Commune de Clavier. Il entrera en fonction à Assesse le 21 novembre.

Les effets de l’inflation

En attendant la mise en place de Jérémy Winand, les conseillers ont parlé gros sous avec la modification budgétaire de la zone NAGE et la fixation de la dotation communale définitive 2022 qui s’élève à 134 482 €, en augmentation de 10% par rapport au budget initial. On prévoit une somme de 190 000€ pour le budget 2023.

Le précompte immobilier reste fixé à 2600 centimes additionnels pour 2023. L’impôt des personnes physiques restera à 8,5%. Le conseil a également fixé la taxe communale sur l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers, avec une part forfaitaire et une partie variable. Le taux de couverture du coût-vérité pour les immondices doit se situer entre 95% et 110% et se situe, pour Assesse, à 104%.

Travaux

De nombreux points lumineux vont être changés pour un montant total de 30 526 €, payés sur fonds propres.

On va aussi remplacer des menuiseries extérieures à la bibliothèque d’Assesse pour un montant estimé à 34 500 € et placer des centrales de détection incendie et des blocs d’éclairage de secours dans les écoles communales pour un peu moins de 100 000€.

Vente de bâtiments communaux

La saga de l’ancienne maison communale vient de prendre fin avec la vente du bâtiment pour un montant de 330 000€. Le conseil était invité à approuver le projet d’acte de vente. Le groupe ALN qui s’est toujours opposé à cette vente s’est abstenu.

Même vote pour un accord de principe pour un nouveau bail emphytéotique pour l’ancien presbytère de Crupet, occupé par l’office du tourisme assessois.

Un chancre à Crupet

Le groupe ALN a interpelé le collège communal sur ce qu’il appelle "le chancre de Crupet", à savoir l’état du terrain le long du Bocq à la

sortie du village vers Yvoir. "Le dossier est toujours entre les mains de la justice", résume l’échevine Nadia Marcolini.