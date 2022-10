Assesse: observer le village, pour mieux le développer

La balade s’est terminée dans la pénombre et a été prolongée en salle, avec une discussion autour des enjeux pour l’avenir, perçus par les participants, et en particulier sur le développement prochain de la zone d’aménagement communale concertée (ZACC) entre la maison communale et le chemin de fer, au nord-ouest de l’actuel noyau villageois.

Pour l’échevin de la ruralité et président de la CLDR, Julien Delfosse, cette visite de terrain est une réponse pour dynamiser et enrichir les réunions de la commission. L’évaluation récente du programme communal de développement rural (PCDR) d’Assesse a permis de pointer ce besoin de sortir du modèle habituel de réunion pour la commission. C’est un enjeu important de maintenir sur une si longue période de programmation – plus de 10 ans – l’implication des membres.

Assesse peut compter sur une équipe de la Fondation Rurale de Wallonie et une agent communale pour réfléchir à ces aspects de fidélisation.

La prochaine commission est prévue le 6 décembre, pour le dernier rendez-vous de l’année.