Les boutons Dior de Fleur Papier Ciseaux : « Une collaboration inattendue à marquer d’une fleur blanche » (vidéo & photos)

"V ive les réseaux sociaux. Il y a quelques mois, j’ai été contactée par une agence de communication qui organisait l’événement. Comme lors des actions du même type dans les autres pays, la maison iconique Dior cherchait quelqu’un pour réaliser une partie de la décoration. Douze fleurs blanches sculpturales (près de 2 m) , en papier épais et sans grain."

Ce qui n’est pas forcément, la spécialité de Caroline, en témoignent des roses, tulipes, dahlias, lys, pivoines et autres espèces imaginaires, plus vraies que natures mais en papier… crépon. "J’ai dû me réinventer, sortir de ma zone de confort. Ce fut un sprint de trois mois, avec carte blanche. Dior validait chaque étape: la maquette, le devis… Pour le coup, j’ai créé une nouvelle fleur à pétales, très graphique. J’ai pu les installer sur place, la villa luxueuse de la créatrice Sophie Cauvin. J’ai vu les coulisses d’une telle organisation."

La fleuriste d’un nouveau genre (qui renoue avec des traditions anciennes, comme on les trouvait lors des vacances à la mer, il y a des décennies) n’a néanmoins pas pu assister à la soirée, elle en a tout de même ramené un flacon qu’elle a rangé à côté d’une boîte de chocolats Mary, symbolisant une précédente expérience.

"Je suis gênée, je dois admettre que mon activité s’est beaucoup développée pendant les années Covid. Mon site internet qui était juste une vitrine est devenu un e-shop. Des opérations que je pensais être one-shot ont pris de l’ampleur: des flower box pour la fête des mamans, des roses pour la Noël ou pour la St-Valentin, etc. J’ai même œuvré pour un enterrement. Pas une gerbe, mais une fleur éternelle, la préférée du défunt, qui avait été mise sous cloche."

Sans oublier les mariages, été comme hiver, indépendamment du temps des vraies fleurs qui, hors saison, viennent parfois du bout du monde pour garnir les étals.

Vers Poudlard ou le Kosovo

"J’avais un mariage, le week-end dernier, de deux fans d’Harry Potter. J’ai dû leur concocter un bouquet en intégrant des pages du roman. Avec la subtilité que, dans mon pliage, je devais faire de mots comme Quidditch et Sirius Black. Je pense que c’était lié aux noms des animaux de ces amoureux. Je leur ai demandé de m’aiguiller, parce que je ne connais pas cette sage. Ce fut un challenge. J’ai aussi eu Comme il vous plaira, de Shakespeare. Je suis parfois tentée de lire ces livres pour rentrer un peu plus dans l’univers des mariés. Ça m’a donné l’occasion de relire Le petit prince avec ma fille."

Dernièrement, un des bouquets immortels de Caroline a pris l’avion. "Pour un mariage au Kosovo. La fiancée l’a tenu dans ses mains durant tout le voyage. D’autres fleurs sont parties pour la France ou la Suisse. De plus en plus, j’ai des commandes à distances. Des gens que je ne rencontre pas mais qui me disent ce qu’ils aiment. C’est touchant, cette confiance aveugle… mais j’aime tellement les rencontres. "

