Cette commission, composée de membres du conseil communal et de citoyens représentant les villages, s’est donnée pour mission d’examiner les demandes transmises à la Commune concernant les problèmes de mobilité et de proposer des solutions au collège communal.

Le réseau routier connaît ces dernières années une hausse de trafic. La cohabitation avec d’autres usagers de la voirie, en raison du comportement de certains, amène souvent des situations de conflits, explique le président. Il constate que la principale source de problèmes est incontestablement la vitesse excessive ou inadaptée.

Trois groupes de terrain ont été constitués, majoritairement composés de membres non politiques. Ils préparent les dossiers en rencontrant les citoyens concernés afin de les impliquer dans le débat et recueillir leur adhésion, gage d’efficacité par rapport aux solutions proposées. Celles-ci sont ensuite présentées à la commission puis adressées au collège communal pour décision.

Plusieurs projets

Le président a épinglé quelques réalisations comme, à Sorinnes – la Longue, le placement provisoire de bacs à fleurs dans l’attente de l’installation de chicanes. Ou encore rue de la Fagne, à Assesse, en attendant une piste cyclable dans le cadre du projet Wallonie cyclable . Même chose rue Fond Robinet.

Rue Magimpré, à Florée, la commission prévoit sa mise à sens unique dès la fin de la construction de plusieurs maisons. À Mianoye, on pourrait fermer la voirie à hauteur du n° 12. Rue Sous les prés, à Maillen, ce serait une circulation locale, excepté les dessertes locales.

Ensuite, au carrefour La Rochette à Maillen, il est envisagé d’installer un plateau surélevé mais aussi des trottoirs franchissables sur au moins un côté de la voirie avec réduction de sa largeur.

Une étude est également en cours avec les riverains de la rue Taille d’Harscamp, à Sart Bernard pour le placement de dispositifs indispensables au ralentissement de la vitesse.

D’autres dossiers sont en cours d’études: c’est le cas pour le centre d’Assesse, la rue de l’Abbaye à Courrière, mais aussi celui de la sécurité aux abords des écoles. Le collège et en particulier le bourgmestre, Jean-Luc Mosseray, et l’échevin des Finances et des Travaux, Paul-Bernard Lesuisse, examinent l’opportunité d’introduire un dossier de subventions auprès de la ministre Valérie De Bue. Celle-ci a, par ailleurs, prévu un budget de 7 millions pour sécuriser les abords des écoles zones 30.

Une fois les décisions prises par le collège communal, des réunions de suivi sont organisées sous l’impulsion de l’échevin des Travaux afin de planifier la réalisation chantiers nécessaires pour améliorer la sécurité routière.