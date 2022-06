Suspension du prononcé pour Didier Want, l'ancien échevin d'Asssesse.

Des SMSaussi nombreux que destructeurs, des comportements dérangeants, des messages plus qu’indélicats envoyés aux proches de ses ex…En 2016 et 2017, Didier Want a fait souffrir ses anciennes compagnes.À chaque fois, l’ancien échevin d’Assesse n’acceptait pas la rupture et faisait ainsi payer le prix fort à celle qui s’en était allée.