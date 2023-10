L'Union Warnantaise a fêté ses cent ans de théâtre: rendez-vous dans un siècle

Lors des festivités du centenaire, le président de l’Union, Gérard Dekoninck, a eu une pensée reconnaissante envers tous ceux qui ont œuvré depuis les origines et qui ont construit cette salle, inaugurée en 1952, qui a changé de physionomie et connu une nouvelle inauguration en 2000 après avoir été cédée à la Commune qui l’a agrandie.

La plupart des personnes présentes étaient les descendants de ces pionniers.

Gérard Dekoninck a rappelé la personnalité de Jules Marchal, parti il y a 13 ans et qui, en plus d’avoir été un excellent acteur, a assuré la régie et la mise en scène. C’est sous sa conduite que l’Union a remporté à deux reprises le grand prix du Roi Albert. Il a aussi été secrétaire-trésorier et a cédé la compagnie en excellente santé, grâce à une gestion rigoureuse.

Une survivante parmi l’élite

Le président de la Fédération nationale des compagnies dramatiques (FNCD), Philippe Garcia, a signalé qu’il y avait des troupes qui jouent en français en Flandre, mais à sa connaissance aucune ne joue en wallon. Ce n’est guère étonnant !

Philippe Garcia a fait un bref historique de sa fédération qui existe depuis 1907 et qui propose trois services: une bibliothèque, un concours d’art dramatique (devenu en 1932 le trophée royal) et la remise de distinctions fédérales. Il a fait applaudir tous ceux qui sont à la manœuvre, les gens de l’ombre lors de la présentation d’une pièce, des décorateurs aux acteurs, en passant par les gens du bar, les régisseurs, les musiciens, l’accueil des spectateurs ou ceux qui vendent les programmes.

"De tous les grands noms nés en 1923, seule l’Union warnantaise est encore en vie", a-t-il conclu. Monique Dobly, responsable des relations publiques à la FNCD a remis un présent au président de l’Union.

Le bourgmestre, Luc Piette, s’est réjoui de voir, dans un village comme Warnant, autant de vitalité pour la défense de l’art dramatique et en particulier du Wallon qui, grâce aux cours de wallon prodigués dans la commune, reprend un peu de poil de la bête. Le maïeur a remis un cadre marquant l’événement.

Le secrétaire-trésorier Claude Carly a expliqué la démarche qu’il a suivie pour mettre sur pied une exposition reprenant les grands moments de la vie du village et de la troupe qui en est le moteur. Lui aussi a souligné la rigueur, le sens de l’organisation et de la création de son prédécesseur Jules Marchal.

Il a épinglé quelques dates importantes comme l’inauguration de la première salle le 13 juin 1926 ou la création du groupe des combattants de 1830, à l’occasion du centenaire de la Belgique,

Après le conflit mondial, la troupe a joué à la maison des œuvres, mais après un différend avec le curé de l’époque, un prêt a été consenti pour la construction d’une nouvelle salle qui a donc été inaugurée le 9 novembre 1952.

Le secrétaire a rappelé les 11 participations à la coupe du roi avec deux victoires et deux ‘deuxième place’.