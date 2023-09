Anhée : l’Union warnantaise, un siècle sur scène et des tonnes de souvenirs

En 1930, bien loin d’imaginer fêter son centenaire, le groupe en préparait un autre, celui de l’indépendance de la Belgique. Une pièce de circonstance fut créée Li Révolution di 1830 qui devint Les combattants de 1930.

S’ensuivent des années fastes avec des pièces à succès comme Le courrier de Lyon ou Cartouche – l’âme de l’empereur. De nombreuses sorties s’ajoutent au programme.

La guerre a été un moment important. Les anciens combattants de la première guerre et les jeunes ont alors présenté neuf spectacles. Les recettes ont permis alors de réaliser les colis du prisonnier, une manière de rester connectés avec ceux qui ont vécu hors de leur foyer.

Après le conflit mondial, la troupe a joué à la maison des œuvres, mais un désaccord avec le curé de l’époque, l’abbé Nestor Wilmotte, s’est soldé par une rupture. Les membres de l’ASBL ont alors acheté un terrain et répondu pour le prêt de la construction d’une nouvelle salle, inaugurée le 9 novembre 1952.

Un tournant pour la troupe

À partir de 1957, la troupe a participé au grand prix du roi Albert. Dès son premier essai, elle a été finaliste. Nouvelle tentative l’année suivante et c’est en 1959 que vient la consécration à Nivelles avec Césa r et en 1974, à Freux, avec On a kidnappé grand-mère. D’autres finales comme en 1986 avec Sérum di vérité. Mais aussi des finales perdues comme à Jambes ou encore, en 1968, "celle qu’on nous a littéralement volée à La Louvère avec Bénélux", ne se prive pas de rappeler le secrétaire Claude Carly.

Côté récompense, le cercle a été élevé au titre de société royale et a reçu la gaillarde d’argent, une récompense du Comité central de Wallonie. Il a aussi interprété quatre pièces dont Solia pour la télévision et 60 pour la radio.

Comme troupe dialectale, il a été sélectionné pour deux galas présentés par le service de l’éducation populaire, l’un au théâtre de Namur, l’autre au Palais des Beaux-arts, en présence de la reine Élisabeth et de plus de 2000 spectateurs.

Le 4 septembre 2009, l’Union a reçu le mérite culturel de la commune. Elle a participé cinq nouvelles fois au grand prix du roi Albert et a participé au festival wallon de Ciney où elle a obtenu le prix de la meilleure comédienne et du meilleur comédien, respectivement pour Nadine Chiaradia et Julien Mazzier. Le cercle, à côté de l’aspect théâtral, organise de nombreuses manifestations comme les kermesses, le nouvel-an, les bals, la Saint-Nicolas et les réceptions des 3 x 20.

Au moment du Covid, le cercle a failli mettre la clé sous le paillasson mais, grâce à Christian Carly, metteur en scène ; Pierre Goffioul et le secrétaire-trésorier Claude Carly, le théâtre a repris en mai 2022. Il est reparti pour un nouveau siècle.

