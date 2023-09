Virgil Dubois s’est vite adapté à la P1

À 20 ans, pour sa troisième saison en équipe première, Virgil Dubois découvre la P1. Et le moins qu’on puisse écrire, c’est qu’il s’y sent déjà comme un poisson dans l’eau avec cinq réalisations en six journées de championnat. Dimanche sur le terrain de Fernelmont/Hemptinne, le plus jeune des frangins Dubois est sorti trois fois de sa boîte pour renverser la vapeur et permettre aux promus de revenir de 3-0 à 3-3. "On a pris un but très rapide et ça n’a pas été simple de courir après le score même si on a su remettre le pied sur le ballon, explique Virgil. On aurait pu égaliser avant la pause. Début de deuxième, on encaisse deux fois coup sur coup. Mais à 3-0, au lieu de baisser les bras, on a eu un gros sursaut d’orgueil."