Anhée: le Plan de cohésion sociale fait le marché

Citons les cours d’alphabétisation, de français langue étrangère gérés par le CPAS d’Anhée et d’Yvoir et donnés par Alice Ancion du Centre d’information et d’éducation populaire, les ateliers de resocialisation gérés le CPAS d’Anhée avec la formatrice de l’ASBL l’Imaginarium, mais aussi les ateliers chute, gérés par le Cercle ENEO Sport, représenté par Joseph Pirson, l’informatique pour les aînés et les tables de conversation en wallon avec les AAA (Anhée amis des aînés), la transcription de la parole grâce à l’écrivain public Pierre Pigeon, le repair café coaché par Joseph Pirson ou encore le Proxibus organisé par Françoise Jeanmart et Valérie Deiber, de la commune d’Anhée.