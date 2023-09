Anhée: les enfants ont fait revivre la légende du village de Denée

Plusieurs promenades guidées ont été organisées à travers le village. Le but était d’illustrer des parties du livre et de faire découvrir l’histoire et le petit patrimoine du village.

Au cours de la promenade, deux saynètes ont été jouées, l’une en wallon par les jeunes de la troupe Les Gais Lurons de Denée, dont la moyenne d’âge est d’une dizaine d’années, et l’autre en français par les adultes de la troupe La Parenthèse, de Bioul.

Le samedi et le dimanche après-midi, une dizaine d’élèves des classes de 3e et 4e primaires de l’école communale voisine ont présenté une exposition de photos et ont raconté un conte relatif à l’histoire de Denée. Ils avaient préparé cette histoire lors de quelques ateliers proposés par les deux bibliothécaires Eloïse Pekel et Gaëlle Gilsoul.