Anhée: le plan de cohésion sociale, de nombreux ateliers et bienfaits

Le président du PCS Pierre Rondiat a rappelé l’importance de cette collaboration et les bienfaits de l’organisation de toutes ces actions et activités à destination de tous les citoyens anhétois: ateliers d’alphabétisation et de français langue étrangère, de resocialisation, de transcription de la parole, d’alimentation saine et équilibrée, de partages informatiques et intergénérationnels.

À souligner également, les activités régulières au sein de la maison de la ruralité, le Proxibus ou encore le repair café.

Les partenaires ont aussi profité de l’occasion pour présenter les projets de l’année à venir. Un nouvel outil de communication arrive: une brochure reprenant toutes les informations pratiques concernant les actions du PCS, les données de contact et les dernières actualités. Ces brochures sont disponibles auprès des partenaires, à l’administration communale et sur le site internet de la commune d’Anhée.

Le PCS sera à nouveau présent lors du marché du terroir du 1er septembre, où il tiendra un stand dans le but de présenter l’ensemble des actions du plan et les partenaires qui les mettent en place. Une information médicale à destination de tous les visiteurs sera donnée à cette occasion par la maison médicale d’Anhée.