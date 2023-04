Anhée: un "doublé" quasi simultané

"On est très content d’aller en Promotion. Je pense qu’on va y vivre des matchs très intéressants toute la saison", confiait le capitaine Maxime Cordy, qui défend les couleurs mosanes depuis une vingtaine d’années. "La moitié de notre équipe affiche une moyenne de plus de 35 ans." En termes d’expérience, cela a compté. Mais ce n’était pas la seule flèche dans le carquois des troupes d’Alain Boreux. "On disposait d’un gros noyau, formé de quinze éléments compétents. On avait donc des solutions de rechange. Et cela s’est avéré nécessaire, car on a déploré plusieurs blessures en début de championnat, poursuit le libero de l’équipe. On a pris l’ascenseur émotionnel, cette année. Avec cette grosse défaite subie à Lesse & Lhomme B à l’aller. Puis, on s’est remotivé, d’autant que les Rochefortois ont aussi perdu des plumes, par la suite."

À deux points du sacre, les Mosans préféraient évidemment les prendre chez eux, contre Arsimont, plutôt qu’à Floreffe, une semaine plus tard. Mais gérer un match pour le titre n’est pas toujours aussi aisé qu’il y paraît. "Il y a eu du suspense, mais le boulot est fait et on est contents d’avoir pu en terminer à la maison."

Le prix de la régularité

"On n’a pas livré un match extraordinaire. On pensait que ce serait plus accessible qu’à Doische, vendredi passé. Finalement, ce fut plus difficile. Le stress, sans doute, confirmait Axel Marichal. Le coach a logiquement fait tourner l’équipe, pour remercier et permettre à tout le monde d’être de la fête."

La course aux lauriers s’est vite résumée à un duel avec les hommes d’Adrian Revret. "On a subi une seconde défaite, 3-2 à Ohey, qui avait sorti le match de sa saison ce jour-là. Mais on les avait dominés à l’aller et on a pris notre revanche sur Lesse & Lhomme B au retour, chez nous. Ce groupe était sans doute plus puissant que nous, mais on aura été plus réguliers", ajoutait le fils de "Pitch".

Quant au noyau des champions, il ne subira guère de changements. "Seul Frédéric Remiche, qui arrête, n’en sera plus. On cherche donc un central pour le remplacer. Et comme Dorian Nicolas, le frère de Marvin, nous avait déjà rejoint à la mi-saison, on sera au complet", concluait le coach, qui avait déjà mené ses troupes à la troisième place voici un an.

Le noyau: Bador Raphaël, Boussifet Grégory, Cordy Maxime, Degueldre Florian, Desprets Benjamin, Dewilde Michel, Guillaume Simon, Hosselet Maxime, Liégeois Alex, Marichal Axel, Michel Antonin, Nicolas Dorian, Nicolas Marvin, Proot Gilles, Remiche Frédéric.