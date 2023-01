Anhée : voici les gobelets réutilisables

Le conseil va adhérer à l’intercommunale ECETIA, pour une aide éventuellement technique. Il y a désigné ses cinq représentants: le bourgmestre Luc Piette, l’échevine Anne Faeles, le président du CPAS Pierre Rondiat, la conseillère de majorité Valérie Detaille et Paul-Marie Petit (Anhée Vers + ). Il en est de même pour la centrale d’achat pour l’acquisition, le lavage et le stockage de gobelets réutilisables. La participation communale est de 500 €. Les associations locales ont été contactées par la Commune et devront faire connaître leurs nécessités et leurs souhaits: soit acheter ces gobelets, soit les louer.