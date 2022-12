Anhée : des projets communaux pour 3 millions € en 2023

L’échevin Martin Chiaradia (cdH) a épinglé les travaux et investissements prévus au budget extraordinaire comme le remplacement du serveur informatique de l’administration ; l’achat d’une nouvelle centrale téléphonique ; la mise en conformité de la signalisation des sorties de secours ; l’achat d’un véhicule 4 x 4 pour le service voirie ; l’aménagement et l’égouttage de la place d’Annevoie ; la fin des travaux des vestiaires du football d’Anhée ; l’éclairage du terrain de volley ou encore l’achat d’une grue. Pour ces projets, qui totalisent un peu plus de 3 millions€, on prévoit des subsides pour 703 300 €, une part communale de 1 512 000 € et des emprunts de 1 463 200 €. Ces investissements correspondent à quelque 200 € par habitant.

Un Numéri’Bus

Lors de la réunion du conseil communal ont aussi été évoqués les nombreux projets menés par le CPAS. Parmi les plus récents, citons le Numéri’Bus, en partenariat avec le CPAS d’Yvoir. Un véhicule équipé de matériel informatique sillonnera les deux communes afin de permettre aux citoyens de réaliser des demandes administratives en ligne avec l’aide d’un professionnel. Côté chiffres, on retiendra que 82 personnes bénéficient du revenu d’intégration (RIS) à Anhée, ce qui représente une enveloppe totale de 1,3 million. Soit un peu plus de la moitié du budget annuel alloué au Centre public d’action social.