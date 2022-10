Anhée: respect, rigueur et réussite comme leitmotivs de l'école de la Molignée

Le directeur a développé les stratégies et les actions à mettre en place pour réaliser les trois objectifs que se sont donnés les écoles, la réduction de la dispersion des résultats au CEB, la diminution du taux de sortie des élèves qui quittent les implantations pour l’enseignement spécialisé ou d’autres écoles et l’amélioration des savoirs et des compétences en français. Et de résumer ce plan par trois mots: respect, rigueur et réussite.

Des caméras prévues… mais pas pour tout de suite

Dans la suite du menu du conseil communal, l’échevin des finances Martin Chiaradia a présenté les modifications budgétaires, approuvées à l’unanimité. Le boni à l’exercice propre pour le service ordinaire est de 12 597 € et de 735 102 € avec les années antérieures, sur un montant de 9 723 122 € de recettes et de 8 988 020 € de dépenses. Cette modification a ajusté les différents frais liés au personnel, au fonctionnement global, ainsi que la mise à niveau des emprunts et redevances diverses. Notons l’augmentation des frais liés au carburant, de chauffage ou de roulage mais aussi une vente de bois de 63 000 €.

À l’extraordinaire, sur un montant équilibré de plus de 10 millions, mentionnons des prélèvements pour le fonds de réserve, des ventes et achats de terrains et quelques crédits reportés tels que les bulles à verre d’Annevoie et l’achat d’abris bus.

Une prévision de dépenses a fait sourire: l’achat de caméras pour l’enregistrement des séances du conseil communal. Réaction du bourgmestre Luc Piette qui n’est sans doute pas le principal instigateur de cet achat. "C’est pas pour demain... il faut lancer le marché".