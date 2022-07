Fraîchement octogénaire, le père Claude honore soixante années de vie à l’abbaye de Maredsous. Dès l’âge de 6 ans, alors qu’il habite à Fosses-la-Ville, il se rend le dimanche aux grandes célébrations accompagné de son père. Il connaît l’histoire du lieu par cœur. Aujourd’hui, il travaille au magasin de la librairie et s’occupe de la décoration florale du monastère, dont celle des grandes célébrations du 150anniversaire du lieu, cette année. Il est encore l’un des responsables de la musique liturgique et membre de la Confrérie Saint-Feuillien.

Un studio télé en 1994

L’homme a une impressionnante mémoire des dates, souvent associée aux grands moments de football. "Quand je suis venu me présenter à Maredsous le 27 septembre 1962, la veille au soir j’étais allé voir un grand match de foot au Heysel. Anderlecht avait éliminé le Real Madrid après avoir fait 3-3 à Madrid deux semaines avant" , raconte-t-il.

Pendant plus de 30 ans, il a entraîné les élèves du collège Saint-Benoît, attenant à l’abbaye, où il était éducateur. Il est aussi toujours actuellement président du football club inter-entreprise de Maredsous, dans lequel il a lui-même joué. "C’est marrant parce que je ne pensais jamais remettre mes godasses de foot là-bas" , rit-il.

En 1994, l’abbaye a accueilli grâce à lui le journaliste sportif de la RTBF Michel Lecomte pour tourner le premier studio de la coupe du monde aux États-Unis. "On a regardé le match d’inauguration dans la salle du chapitre. Six moines étaient là, dont un qui n’en avait rien à cirer! Dans son livre, Michel Lecomte écrit que c’est l’un de ses meilleurs souvenirs" , dit-il fièrement.

À Notre-Dame de Paris

Grand amateur d’orgue, le père Claude n’en joue pourtant que très peu, en apprenant par lui-même. La musique rythme sa vie d’une autre façon. Il fut longtemps maître de chœur, mais a aujourd’hui cédé sa place au père Stéphane, joueur d’orgue et fondateur de l’école de musique proche de l’abbaye. "À beaucoup d’occasions, le dimanche, c’est moi qui dirige les chants" , complète le moine.

Liant des relations fortes avec l’extérieur, le père Claude côtoie de près le titulaire des grandes orgues de Notre-Dame de Paris, Olivier Latry. La dernière fois que père Claude lui a rendu visite, c’était en 2018, week-end durant lequel il est resté assis à ses côtés. "Le soir où il y a eu l’incendie à Notre-Dame, le 15 avril 2019, je suis resté de 7h du soir à 2h du matin à pleurer et à me demander si l’orgue allait être sauvé. On a finalement appris qu’il l’était car on était parvenu à arrêter le feu."

Olivier Latry jouera le 11 septembre à l’abbaye de Maredsous, lui qui était déjà venu en 2010 pour marquer la restauration du grand orgue. Un grand moment auquel le père Claude est impatient d’assister, comme beaucoup de pèlerins. L’abbaye enregistre une fréquentation annuelle d’environ 500000 personnes. Ce sera sans doute bien plus pour cette année anniversaire, dont les célébrations s’enchaîneront jusqu’au 3 octobre 2023.