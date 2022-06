Anhée: 8 bouteilles de whisky et 17 tablettes de chocolat, il fête sa sortie de prison en volant deux fois au supermarché

Après avoir purgé une peine de 18 mois de prison pour vol et association de malfaiteurs, Giorgi a été libéré de prison le 25 février 2022. Pour fêter sa remise en liberté, il n’a rien trouvé de mieux à faire que de commettre deux vols à l’Intermarché d’Anhée: 6 bouteilles de Chivas, le 26 février, et deux autres bouteilles de whisky ainsi que 17 tablettes de chocolat, le 28 février. "Une caissière l’a reconnu lors de ce second vol. Monsieur a ainsi pu être interpellé.", précise le parquet de Namur.