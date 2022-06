Il faisait chaud au Chérimont, à Bioul pour ces retrouvailles, après deux ans et demi d’arrêt de ce genre de manifestation. Le personnel (dont plus de 40 nouvelles figures) a été accueilli par le bourgmestre Luc Piette, entouré des membres du conseil communal et du CPAS.

La directrice générale, Françoise Septon, a demandé quelques instants de recueillement en mémoire de plusieurs membres décédés, Josée Remy et Carine Chauvier, institutrices primaires; René Evrard, ancien chef d’école à Bioul; Dominique Dereau, accueillante extra-scolaire; Fernand Dewez et Dominique Stephan, ouvriers communaux, et Nadine Gérard, ancienne conseillère du CPAS.

Après quoi, Françoise Septon a rappelé les modifications au niveau du conseil communal, le remplacement de Jean-François Dury par Paul-Marie Petit et celui de l’échevin Michel Ancion qui, tout en restant au conseil, a cédé son écharpe à Martin Chiaradia.

Elle a présenté les 42 nouveaux membres dans les différents services de l’administration, avant de mettre à l’honneur deux collègues Francine Boulanger et Marie-Line Scaillet, admises à la retraite.

La première a été bibliothécaire à Anhée, où elle est entrée en janvier 1997. Elle a constitué un dossier de reconnaissance par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Elle a été rejointe lors de l’ouverture de la bibliothèque de Denée par Julie Grenson. Francine va pouvoir s’occuper de ses quatre enfants et neuf petits-enfants.

La seconde est entrée en 1980 comme technicienne de surface, considérée comme un membre de la famille, répondant toujours présent quand on avait besoin d’un coup de main. Marie-Line s’occupe maintenant de sa fille, sa petite-fille et sa maman.

Souhait de bonne retraite aussi à Francis Henry, contremaître à l’Intercommunale des Eaux de la Molignée.

Trois directrices

L’échevin de l’enseignement Aurélien Dekoninck a félicité les enseignants pensionnés.

Monique Thiran a travaillé dans les écoles de l’entité pendant 41 ans et a été directrice en septembre 2005, jonglant entre ses trois implantations et plus de 300 élèves. Bien que pensionnée, elle donne des cours d’apprentissage du français.

Christine Groyne a commencé sa carrière le 1er octobre 1984. Elle a organisé, avec sa directrice, les premières classes de dépaysement et a connu la fusion des écoles Sainte-Anne et du Petit-Bois. Elle a été directrice en 2003.

Comme ses deux collègues Rita Pochet a débuté sa carrière comme institutrice avant de devenir directrice. Après des intérims, elle a repris, en 1982, la classe unique de Maredret et est arrivée à Denée en 1993.

Isabelle Ancion a fait sa carrière à Haut-le-Wastia, comme institutrice pré-maternelle en 1981 et a fini le 1er avril 2019. Dont 35 ans dans la même école. Elle a tout fait à l’école: coiffé les enfants, appris aux bambins à rouler à deux roues ou arraché les dents qui ne tenaient plus qu’à un fil.

Enfin, Pascal Scravatte , diplômé en architecture est maître de religion protestante. Il a donné des cours de citoyenneté et se considère comme un "nomade donnant cours à peu d’élèves".

170 brosses et 20 pelles

L’échevine des travaux, Anne Faeles, a retracé le parcours de trois membres de ses services admis à la retraite.

Joseph Delfosse , après plusieurs intérims, est entré à la commune le 1er mai 1996 comme ouvrier-cantonnier. Il était affecté au nettoyage de son village natal de Maredret et de Sosoye. Il a usé quelque 170 brosses et une vingtaine de pelles, ce qui a fait dire à l’échevine, avec humour, qu’ "il a coûté cher à la commune".

Après un bref passage comme chauffagiste, puis aux chemins de fer, Claude Crouquet a intégré l’AIEM, l’intercommunale des eaux de la Molignée, pendant 14 ans, et est entré à la commune, le 1er avril 1999, comme soudeur, chauffagiste sanitaire et aussi secrétaire.

Dominique Laffineur a débuté sa vie professionnelle aux jardins d’Annevoie avant de rejoindre le garage Central pneus, à Namur. Il a fait son entrée à la commune le 1er septembre 1993. Polyvalent, il a travaillé dans plusieurs services.