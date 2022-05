Devant plus de 300 spectateurs, Kerksken a logiquement assuré sa qualification pour la phase finale. Les Alostois empochaient le premier jeu, sur des outres de Nantel et Dochier. Droussin répliquait et surmontait Sauvage au service à deux reprises, pour égaliser. Nantel et Dochier s’illustraient encore sur le rectangle et Kersken opérait la cassure à 1-3. Warnant s’accrochait à 2-3, sur des rechas entre les perches d’Étienne.

Droussin, au service, piégeait aussi Brassart. Warnant empochait un troisième jeu (3-5), sur deux livrées fautives de Brassart. Kerksken se déchaînait alors au rechas et contre-rechas pour s’isoler à 3-7.

De Vits remplaçait Brassart à la reprise. Les "Jaunes" sauvaient un dernier jeu à 4-8, Robain Étienne fouettant entre les perches à 40-30, sur une livrée de Sauvage.

Villers 10 – Wieze 13

Opposé à Wieze, lanterne rouge en nationale 1, Villers-le-Gambon a flirté avec la qualification. Menés 0-1 et 1-2, les Villersois, qui respectaient particulièrement bien les lignes, au contraire de Flandriens multipliant les fautes sur le rectangle comme sur le tamis, renversaient la vapeur pour s’isoler à 6-3, sur les rechas de Fouarge et Godart. Wieze gardait le contact à 6-5, avant de céder l’armure.

À la reprise, Steels prenait le relais du jeune De Bondt. De Wolf permutait aussi avec Sonck. Villers restait toutefois aux commandes et s’envolait à 9-5. Wieze corrigeait le tir pour se rapprocher à 9-8. Les Philippevillains maintenaient la pression à 10-8, avant de craquer. "Wieze a enfin montré son vrai visage, pour filer au but", lance Jacky Godart.

Blicquy 7 – Mt-Gauthier 13

En visite à Blicquy, lanterne rouge en nationale 2, Mont-Gauthier a assuré la qualification pour la phase finale, à Acoz. Une victoire acquise sans Yoris Dooms, qui, la veille, s’était fracturé la main. " Une tuile, déplore Tristan Schmit. On attend le verdict médical pour la suite de la saison."

Les Rochefortois choisissaient d’évoluer avec Corentin Schmit au fond, Thomas Pierard au grand et Tristan au petit. "Notre début de lutte fut fautif sur le tamis."

Blicquy en profita pour accrocher les deux premiers jeux. Mont-Gauthier corrigea heureusement le tir et renversa bien vite la vapeur. Les Namurois alignèrent les jeux pour filer à 3-7 au repos, avec un trio de frappe performant.

Après le partage des premiers jeux de la reprise, Mont-Gauthier approcha du but à 6-12, avant de conclure.

Les autres résultats

Herdersem – Thieulain4 – 13

Ninove – Ogy8 – 13

Biévène – Hamme-Zogge2 – 13

Brussegem – Isièresr.

Sirault – Baasrode13 – 11

Genappe – Maubeuge12 – 13

Oeudeghien – Acoz5 – 13

Tourpes – Grimminge13 – 11

Fontaine – Galmaarden5 – 13

Phase finale du 12 au 16 juillet