Confitures, jus et... bières: les Soeurs de Maredret arrivent sur le marché

" Quand c’est une bonne récolte, on peut produire jusqu’à 1000 bouteilles d’un litre de jus. Cette année, nous en avons 500 ", témoigne Sœur Anastasie, que nous avons rencontrée au cœur du magasin de l’abbaye.

Dans le processus de fabrication, son job est de nettoyer les bouteilles et de coller les étiquettes. Un travail de patience qu’elle maîtrise avec sagesse. Elle ajoute: " Quand c’est la saison des pommes, on va les récolter toutes ensemble. " Prix de vente: 4,50 € pièce.

Les confitures, quant à elles, sont produites uniquement avec des fruits de saison. Ce vendredi à Bioul, il sera possible d’en retrouver à base de rhubarbe, d’abricot ou encore de fraise. Tous les fruits sont issus de variétés anciennes. Pour préserver leur authenticité, les Sœurs n’y ajoutent rien de plus que du sucre et un peu d’eau. Les prix varient en fonction du fruit dont il est question.

Les bières Triplus et Altus

Nouveauté marketing, à découvrir au marché ce vendredi: la bière de l’appellation Maredret . En collaboration avec le groupe Anthony Martin, les Sœurs ont lancé en 2021 deux bières de type triple brassées à base d’épeautre et de plantes. Dans la Triplus , on retrouve de la coriandre et de la sauge tandis que l’ Altus est agrémentée de clous de girofle et de baies de genévrier. Cette dernière est une bière de fermentation mixte.

Le projet a été lancé avec pour objectif de soutenir l’abbaye dans ses projets de rénovation et de préservation de l’abbaye. Les clients pourront se procurer des packs en carton de 6 bouteilles ainsi que des caissettes en bois plus élaborées dans lesquelles se retrouvent deux bières, une de chaque, et un verre spécifique de la boisson.

Et quand on lui demande s’il y en aura pour tout le monde, Sœur Anastasie répond avec un léger sourire: " Il y aura tout ce qu’il faut. J’y ai veillé. "