En plein rénovation, la toiture s’embrase

Branle-bas de combat. Les pompiers de la zone Dinaphi, sous les ordres du capitaine Luc Pigneur, sont intervenus les premiers, avec un camion-citerne et un camion échelle du poste de Dinant et une auto pompe du poste d’Yvoir. Le capitaine a fait appel à un camion-citerne complémentaire et à un départ incendie complet de la zone NAGE, ainsi qu’à une ambulance.