Anhée: là où les "rameaux" sont récoltés

Ce dimanche, les fidèles arriveront à la messe avec une branche qu’ils feront bénir par l’officiant. Puis, s’en retourneront avec leur brin de buis bénit, que l’on conserve normalement jusqu’à l’année suivante. Jusqu’au Mercredi des Cendres. Les cendres des végétaux brûlés que l’on appose sur le front en signe de pénitence.

Plein la camionnette

Il en faut, du buis, pour fournir de nombreux lieux de culte. Ce jeudi, pendant pratiquement toute la journée, une équipe de quatre personnes en a coupé du sauvage là où il en existe des quantités énormes, c’est assez rare dans de telles proportions: du côté de la ferme de Henneumont, à Anhée. Dans la forêt privée située entre les villages d’Anhée, Warnant et Hun.

Le coin est très connu pour ça depuis des dizaines d’années. Jadis, en prévision du Dimanche des Rameaux, on y voyait plutôt des curés débarquer avec quelques enfants de chœur transformés en cueilleurs de buis. Frais, car il ne doit pas être sec pour le jour J.

En cette fin de semaine, c’était plutôt un travail d’équipe, équipe mandatée par… des entreprises de pompes funèbres de la région namuroise.Une manière de contribuer à la vie des paroisses pour ceux qui collaborent très régulièrement avec elles, pour des funérailles. C’est ce que nous explique Miguel, l’un des récolteurs de rameaux. Lui travaille régulièrement pour des pompes funèbres, en complément, en occasionnel, comme cela se fait souvent dans ce secteur. Cette fois, ce n’est pas pour encadrer un enterrement, mais pour jouer du sécateur dans les bois d’Anhée.

Huit bras, pour cette récolte plutôt imposante, à laquelle consent le propriétaire privé de ces bois, depuis fort longtemps. Miguel, lui, passe ici depuis 10 ans pour ramener des rameaux. Au total, sous une pluie battante et ensuite sous le soleil enfin revenu, ce sont environ quatre-vingts sacs (poubelle, gris) de rameaux de buis sauvage qui ont été empilés dans une camionnette remplie jusqu’au plafond.

Distribué vendredi

La distribution dans les paroisses était programmée ce vendredi.Direction: la cathédrale Saint-Aubain et de nombreuses églises de Namur et environs, de Namur-centre en passant par Wépion, La Plante, Salzinnes, etc.

Notre interlocuteur, rameau en main, raconte que d’autres équipes viennent aussi se fournir ici, par exemple venant de la région cinacienne. Le coin est ultraconnu, c’est vraiment une espèce de colline des rameaux. Il y a du buis sauvage partout.

Sacré boulot: "Si on avait su, on serait venus à plus que quatre."