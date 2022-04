Près de vingt degrés en moins: il était temps de consumer l’hiver

Même avec une vingtaine de degrés en moins, l’enthousiasme était bien présent. Le comité, coprésidé par Damien Roland et Victor Heine, qui tient également les cordons de la bourse, sont aidés de Casimir Delhalle, Robin Pirson, Victor Frérotte, Chloé Michaux et Nicolas Demblon. Une bonne trentaine de jeunes bénévoles participent régulièrement aux activités proposées par le comté, entre autres la chasse aux œufs, la kermesse de juillet, Halloween, la Saint-Nicolas et la distribution de sapins à Noël.