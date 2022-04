DIAPO & VIDEO | Anhée: Les «Spartiates de la Molignée» ont besoin d’un coup de main

En réalité, le Vedrinois a flashé juste avant le Covid sur l’ancien camping de la Bossièresitué à deux pas des Jardins de la Molignée. Depuis, il n’a plus qu’une idée en tête: redonner vie à l’endroit abandonné depuis de nombreuses années et y faire s’élever des logements écoresponsables (les Refuges de la Molignée). " Avant, les caravanes étaient là à l’année. Désormais, le lieu sera ouvert au tourisme de passage."

Ce qui surprend lorsqu’on pénètre sur le terrain, ce sont les matériaux utilisés pour la construction des cabanes. Ici, tout ce qui semble bon pour le parc à conteneurs a droit à une seconde vie (montage sur d’anciens châssis "remorquables" de mobil-homes, bardage à l’ancienne, etc.). Des tas de cadres de fenêtres, de tôles, de planches de bois récupérées trônent d’ailleurs aux quatre coins de l’ancien camping. Les méthodes de construction au départ de ces matériaux, l’homme qui se dit "outside the box", "en dehors du cadre et engagé pour la nature", les a apprises sur le tas. " On pense toujours que tout est compliqué. À cause de l’école, nous avons un peu d’appréhension par rapport au travail manuel, mais en fait, c’est facile. Il suffit de se lancer."

Partage de techniques

Le chantier lancé par André (aidé par son meilleur ami et quelques potes) est colossal… et bourré d’astuces. Les techniques de ces "Spartiates de la Molignée", comme ils prennent plaisir à s’appeler, sont là pour être partagées. " Je souhaite montrer aux jeunes qu’il y a moyen de se débrouiller avec toutes sortes de matériaux et de travailler avec une économie circulaire, avec des gens du coin. L’idée, c’est de pouvoir reproduire les choses chez soi. Je peux leur donner des trucs et astuces."

Face à l’immensité de la tâche (il compte ouvrir mi-juin), André lance un appel aux citoyens qui voudraient lui donner un coup de main, dès ce samedi. " Il restedeux chalets et des petites cabanes en palettes à construire, mais aussi du jardinage, de l’aménagement d’espaces verts, des finitions, du nettoyage de terrain, etc.L’objectif de ce chantier participatif, c’est d’apprendre des techniques, mais aussi de se rencontrer, de boire un café."

À terme, 14 emplacements de logements sont prévus, sur les 22 ares que compte le terrain.

" On va construire en fonction de nos moyens. On réinjectera ce qu’on gagne dans de nouveaux chalets." Il ajoute: " J’ai mangé des croquettes pendant les mois Covid, mais je suis quelqu’un d’assez résilient. Je rebondis toujours. J’aime appliquer la loi de Pareto qui dit qu’avec 20% d’effort, on obtient 80% de résultats et non l’inverse. Avec cette philosophie, au moins, on n’est jamais déçu."