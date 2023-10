Pour le wallon

Le Centre culturel a introduit une demande de labellisation dans le cadre du programme langue wallonne "Ma commune dit oui". Cette reconnaissance permettra de promouvoir le théâtre dialectal, des concours dans les écoles, des animations, l’offre de littérature en wallon à la bibliothèque communale…

Dans les écoles

Une autre innovation importante est la décentralisation des activités du Centre culturel dans les écoles. Cette nouvelle approche permet d’élargir l’horizon éducatif des élèves et encourage la créativité dès le plus jeune âge. Ces actions permettent la réalisation du Parcours d’éducation culturelle et artistique prévu dans le cadre du Pacte pour un Enseignement d’excellence.

Musique classique

Une collaboration avec l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie permet de mettre en avant la musique classique. Un répertoire patrimonial qu’il convient de défendre face aux assauts de la musique commerciale. Depuis plusieurs années, le Centre culturel tisse également des liens avec les Arts Entrelacés.

Œuvres urbaines

Le Centre culturel entend également apporter la magie de l’art directement aux habitants par la création d’un dispositif d’œuvres urbaines qui transformera les murs de la ville en toiles d’expression artistique.

La céramique

La triennale Céramique Art et Artisanat va s’inscrire dans un parcours artistique au niveau européen. Cela permettra d’accroître la visibilité du précieux patrimoine local.

Un contrat-programme

Le Centre culturel a récemment introduit un contrat-programme pour les années 2025 à 2029. Celui-ci vise à toucher de nouveaux territoires. Au-delà d’Ohey, déjà visé, le territoire d’action s’élargit désormais à la commune de Fernelmont. Cette initiative permettra d’explorer de nouveaux horizons artistiques: aide aux artistes, aux associations, aux troupes locales, aux écoles.