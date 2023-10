FIFF: le Bayard d’or et celui de l’interprétation pour les Andennais du film Il pleut dans la maison

Après les tapis rouges de Cannes et des Champs-Élysées, Il pleut dans la maison, le film de l’Andennaise Paloma Sermon-Daï tourné avec des membres de sa famille aux Lacs de l’Eau d’Heure laissera son empreinte sur le tapis rose du 38e FIFF. Le jury long-métrage présidé par Mélanie Doutey lui a en effet décerné deux des récompenses suprêmes du festival: le Bayard d’Or et le Bayard de la Meilleure interprétation, doté par le FIFF, pour les performances de Purdey Lombet et son demi-frère Makenzy Lombet. Deux novices qui n’avaient jusque-là joué que pour Paloma Sermon-Daï et dont la vie risque bien de changer. Quant à Paloma Sermon-Daï, si c’est son premier film de fiction qui était ici présenté, elle avait gagné le Bayard d’Or pour son documentaire Petit Samedi en 2021. Signe d’un cinéma qui touche, fort!