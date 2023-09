Andenne: lui a-t-elle fait "un enfant de papier"?

C’est déjà pour le même type de faits que ce Marocain de 34 ans se retrouve face au tribunal correctionnel de Namur. Le prévenu est arrivé en Belgqiue en 2019. En mai 2020, il épouse Lucie (prénom d’emprunt) et ils deviennent parents d’une petite fille en 2022. Mais très rapidement, le climat se dégrade. Lucie assure avoir été malmenée à de nombreuses reprises par son compagnon. Mais elle ne dépose pas plainte. Le 14 mars 2022, c’est un enfant de Lucie qui appelle la police. Quand les agents arrivent, Abdel est déjà sorti de la maison, à Andenne. À l’intérieur, de nombreux objets sont cassés. Lucie souffre d’une luxation mais ne présente pas d’ecchymoses ni de plaies, comme le fait remarquer Me Somers, avocate du prévenu.

La victime assure qu’elle a été menacée au couteau. Et ce n’est pas la première fois qu’Abdel tiendrait des propos plus qu’intimidants, assure la partie civile. Lors d’une audience du tribunal de la famille, le trentenaire aurait menacé son "ex" de la balancer par la fenêtre si elle maintenait ses accusations.

Lucie estime qu’Abdel lui a fait un "enfant de papier", avec le seul objectif d’obtenir la nationalité belge.

Le parquet requiert une peine de douze mois de prison, sans s’opposer à un sursis probatoire. Du côté de la défense, on rappelle qu’il y a très peu d’éléments tangibles pour accuser avec certitude Abdelt de tels faits. Jugement le 30 octobre.