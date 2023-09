Jusqu’à deux ans de prison requis pour un trafic de stupéfiants entre Namur et Andenne

Les faits ont eu lieu à Andenne et Namur entre octobre 2015 et octobre 2016. Selon les enquêteurs, deux des prévenus auraient vendu deux kilos de cocaïne et quatre kilos de cannabis. Deux autres auraient écoulé entre 500 et 600 grammes de cocaïne. À l’exception d’un seul prévenu qui nie toute implication dans ces faits, les autres contestent les quantités et la période infractionnelle. Tous contestent également l’existence d’une association de malfaiteurs.