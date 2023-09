L’arbre à l’honneur avec Vezinons Ensemble

En 2011, un comité s’est créé à Vezin pour célébrer le 150e anniversaire de l’église Saint-Pierre et Paul de Ville-en-Waret. Suite au succès de la manifestation, unanimement appréciée par les Vezinois, le comté a subsisté et a pris le nom évocateur de Vezinons Ensemble. Il compte quatre membres sous la présidence de Georgiane Destrée et organise, ponctuellement, des événements pour réunir les Vezinois en toute convivialité autour d’un thème en rapport avec le village. Vezinons ensemble peut également compter sur des bénévoles pour mener à bien la manifestation.