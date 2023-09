Soignée par le Creaves d’Andenne et aidée par les réseaux, la cigogne blessée pourra poursuivre sa migration

Le temps de se remettre

"À la suite de cette mauvaise rencontre, elle était blessée un peu partout, surtout au dos, explique Juliette Economides, responsable du Creaves (Centre de Revalidation des Espèces Animales Vivant à l’État Sauvage) d’Andenne. Elle a d’abord été prise en charge par un petit centre, à Ransart, qui ne disposait pas de volière permettant de l’accueillir. " D’où son transfert du pays noir à celui des ours, il y a un peu moins d’un mois.

Chouchouté et soigné (mais pas affublé d’un surnom affectif: les animaux sauvages doivent le rester), le volatile s’est rétabli a repris du poids. "Il lui restera des cicatrices, qui seront recouvertes quand l’oiseau se remplumera, explique Juliette qui n’a pas l’habitude de voir un tel animal dans ses installations. Nous recevons souvent des hérons mais une cigogne, en soins, c’est assez rare. Les cigognes blanches – pour les noires, c’est différent – sont inféodées à l’humain et à ses infrastructures. " La pensionnaire n’était donc ni stressée ni peureuse, plutôt cool et avait le temps de se remettre en piste: la migration des siens (vers les régions africaines plus propices pour passer l’hiver) continue jusqu’en octobre Pour être directement identifiable lors de ses prochaines rencontres avec l’Homme, la blessée a été baguée par l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique.

Grégaire mais pas très "famille"

Ces derniers jours, la petite protégée avait retrouvé le meilleur de sa forme. De quoi permettre au Creaves d’envisager de la relâcher. Pour maximiser les chances d’un retour rapide à la vie sauvage, mardi soir, Juliette Economides a mis à contribution les réseaux sociaux et leurs groupes locaux, toujours prêts à se mobiliser pour la faune, pour repérer les compagnies de cigognes posées à proximité. Les réponses ont fusé: Floreffe, Ohey, Sorée…

©-cREAVES D’Andenne

Mercredi, vers 10 h 30, le point de rendez-vous était tout trouvé: une immense pâture de Florée sur laquelle avait atterri une quarantaine d’individus. Évidemment, ce n’était pas le même groupe que celui dont provenait la rescapée, avant son accident. "Ce n’est pas grave, rassure Juliette. C’est une espèce grégaire, qui a besoin de vivre en groupe, mais pas en famille. Les communautés peuvent donc se mélanger. " Et pourquoi voit-on tant de ses colonies au-dessus de nos têtes en cette fin d’été 2023 ? "Le bagueur m’a expliqué que c’est un oiseau qui se porte et se reproduit bien. En Belgique et ailleurs, les groupes sont donc plus massifs.", conclut la gérante du Creaves.