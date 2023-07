La nouvelle ravira les tintinophiles: la Syldavie installe un consulat à Andenne

La nouvelle diplomate arborait fièrement autour du cou la médaille de l’ordre du Pélican d’Or. Elle a présenté au bourgmestre Eerdekens le document qui l’installe officiellement dans ses fonctions consulaires.

Marie-Luce Seressia, qui est par ailleurs conseillère communale de la majorité à Andenne, s’est engagée à respecter la charte consulaire. Sa mission: représenter diplomatiquement la Syldavie sur son territoire ("l’Andennie"), promouvoir l’histoire et la culture syldaves et, par la même occasion, l’œuvre d’Hergé.

Dans onze pays

Car tout vient de là, bien sûr: la Syldavie est un pays imaginaire créé par le père de Tintin. Cet état fictif apparaît pour la première fois dans l’album Le Sceptre d’Ottokar, dans lequel le jeune reporter récupère le symbole de la monarchie syldave, indispensable au roi Muskar XII, alors que la Bordurie, pays voisin, tente une annexion. On pense qu’Hergé a baptisé le pays en contractant Transylvanie et Moldavie , ce qui donne une idée de sa position géographique imaginaire. La langue syldave est très largement inspirée du bruxellois tel qu’on le parlait dans les Marolles au début du 20e siècle, avec quelques influences de wallon.

Les Consuls de Syldavie sont une confrérie informelle de passionnés de la Syldavie et de l’univers de Tintin. À travers le monde, onze pays disposent de consulats syldaves. En Belgique, il en existe à Theux, Olne et Andenne, à tout le moins.

Les diplomates intègrent un réseau international actif sur internet. ©Consuls de Syldavie

Secret diplomatique

Les consuls ne se prennent pas au sérieux, évidemment, mais ils font les choses bien. Une fois nommés, ils reçoivent un drapeau syldave, une plaque à installer sur la façade du consulat, ainsi qu’une médaille de l’ordre de Commandeur du Pélican d’or, plus haute distinction de la monarchie de Muskar XII.

Les Consuls de Syldavie sont actifs sur internet, et notamment sur leur page Facebook, où sont diffusés les messages et activités diplomatiques. Ainsi, ce 21 juillet, on pouvait lire: "Au nom de la Syldavie, le corps consulaire syldave souhaite une très belle fête nationale à tous nos amis belge ! Hamaïh !". Existe aussi sur Facebook un groupe privé destiné aux seuls consuls, "afin d’échanger et de pouvoir partager de façon strictement confidentielle des informations en rapport avec les activités diplomatiques et consulaires syldaves". Délicieux surréalisme à la belge…