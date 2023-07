Andenne: près de 250 bergers allemands ont rivalisé d'élégance

Ce concours d’élégance canine, aussi huppé qu’exigeant, a acquis une réputation internationale. Passionnés et éleveurs sont venus de toute l’Europe, et même des États-Unis et du Canada, pour présenter leur(s) champion(s) en quête de la consécration. Présenter son chien dans ce type de compétition est une grande fierté pour les amoureux du berger allemand, mais aussi l’occasion pour les bons éleveurs d’étoffer leur carte de visite.

Les chiens sont jugés par catégories, selon la teinte de leur pelage, leur sexe et leur âge. Marcel Mignolet, le seul juge belge (les autres sont Allemands), mesure la morphologie des animaux, ceux ceux-ci étant notés sur l’esthétique. "Ensuite, le berger allemand est évalué en mouvement, dit-il. Il doit trotter de façon élégante. On choisit de noter cette allure qui elle lui permet une plus grande endurance."

50 ans de passion pour le berger allemand

De son côté, l’Andennais Gilbert Matagne s’affaire à contrôler le puçage des candidats. Gilbert est bénévole et ne compte pas ses heures. "J’ai consacré plus de 50 ans de ma vie aux bergers allemands, d’abord en amateur et puis comme éleveur, chez moi, à Coutisse", raconte-t-il. À l’heure de la retraite, il n’a pas renoncé à sa passion: il donne encore des cours, trois fois par semaine, dans un élevage de Seilles et prodigue de judicieux conseils aux éleveurs de cette race canine…

Ce qui frappe le visiteur non initié, c’est la discipline qui régit le rassemblement. Avec autant de chiens sur le site, on pouvait s’attendre à un certain tumulte. Et pourtant, aucun aboiement intempestif. Même les chiens laissés en cage, dans le coffre des véhicules grand ouvert, ne bronchaient pas à votre passage. Impressionnant.